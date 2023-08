Fluminense aposta em retrospecto positivo no Maracanã para avançar na Libertadores

Rio - O Fluminense tem vários motivos para acreditar na classificação às quartas de final da Libertadores. O Tricolor recebe o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final, e precisa de uma vitória para avançar de fase. A expectativa é de casa cheia com mais de 60 mil torcedores presentes.

O principal motivo para os tricolores acreditarem na classificação é o fator casa. Em 2023, o Fluminense tem 15 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 21 jogos disputados no Maracanã. No Brasileirão, é o segundo melhor mandante da competição com 80% de aproveitamento. Na Libertadores, soma duas vitórias e um empate diante da própria torcida.

Na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense teve uma média de 55.202 mil torcedores presentes por jogo, atrás apenas do River Plate, da Argentina (84.567), e do Flamengo (58.594). Para o duelo contra o Argentinos Juniors, o clube disponibilizou a carga máxima de 69.998 mil. Os ingressos foram esgotados e a expectativa é do maior público tricolor no ano.

O retrospecto no Maracanã lotado é mais um ponto para os tricolores acreditarem na classificação às quartas de final. Com mais de 50 mil torcedores, o Fluminense está invicto no estádio. Ao todo, foram quatro vitórias e três empates em sete jogos. Entre as vitórias, as goleadas sobre o Flamengo na final do Carioca e contra o River Plate, da Argentina, pela Libertadores.

O desempenho do Fluminense contra argentinos no Maracanã também é favorável. Em seis jogos, foram três vitórias, dois empates e uma derrota - esta diante do próprio Argentinos Juniors, em 1985. Já o recorte desde 2008 aponta quatro jogos, três vitórias e um empate, com 15 gols marcados e apenas três sofridos (menos de um por partida).

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1. O Tricolor não terá o lateral-esquerdo Marcelo suspenso, enquanto os hermanos não terão o goleiro Martín Arias, suspenso, além do zagueiro Miguel Torrén e o atacante Gabriel Ávalos, lesionados.