Fluminense divulga relacionados para partida decisiva na Libertadores

Rio - É tudo ou nada. O Fluminense decide a vida na Libertadores nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, contra o Argentinos Juniors, da Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.

O Fluminense terá força máxima, com exceção de Marcelo que cumprirá suspensão após ser expulso no jogo de ida num lance acidental que gerou uma grave lesão no zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors. Seis jogadores que foram poupados na vitória sobre o Palmeiras retornaram ao time.

O Argentinos Juniors, por outro lado, terá os desfalques dos zagueiros Miguel Torrén e Luciano Sánchez, além do atacante Gabriel Ávalos, lesionados. Já o goleiro Martín Arias, expulso em lance com o lateral Diogo Barbosa, cumprirá suspensão.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram no jogo de ida por 1 a 1, em Buenos Aires. Em caso de nova igualdade no Maracanã, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis. O vencedor encara o classificado de Olimpia, do Paraguai, e Flamengo, que jogam na quinta (10), às 21h, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Laterais: Samuel Xavier, Guga e Diogo Barbosa

Zagueiros: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Nino e Marlon

Meias: André, Daniel, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Lima, Martinelli, Ganso e Thiago Santos

Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Lelê, Keno e Yony González