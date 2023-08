Samuel Xavier destaca oportunidade de decidir vaga no Maracanã

Rio - Classificado para o mata-mata na chave 1 após liderar o Grupo D, o Fluminense ganhou o direito de decidir a vaga nas quartas de final em casa. Após empatar o jogo de ida por 1 a 1 em Buenos Aires, o Tricolor recebe o Argentinos Juniors, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e aposta no retrospecto diante da própria torcida para garantir a classificação na Libertadores.

"Sabemos da responsabilidade que temos em um jogo tão importante como esse. Queríamos voltar da Argentina com uma vitória, mas temos consciência de que esse empate foi importante para decidirmos em casa, ao lado do nosso torcedor. Agora é entrar bastante concentrado em busca dessa vitória para conseguir a classificação", disse o lateral-direito Samuel Xavier.

O retrospecto do Fluminense no Maracanã é positivo. Em 2023, são 21 jogos, 15 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. No Brasileirão, o Tricolor é o segundo melhor mandante com 80% de aproveitamento. Já na Libertadores, foram três jogos, duas vitórias e um empate. O histórico contra argentinos na competição também é positivo: seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota.

Na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense teve uma média de 55.202 mil torcedores presentes por jogo, atrás apenas do River Plate, da Argentina (84.567), e do Flamengo (58.594). Para o duelo contra o Argentinos Juniors, o clube disponibilizou a carga máxima de 69.998 mil e os ingressos foram esgotados. Diante de 50 mil torcedores ou mais, o Flu está invicto no ano com quatro vitórias e três empates.

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1. O Tricolor não terá o lateral-esquerdo Marcelo suspenso, enquanto os hermanos não terão o goleiro Martín Arias, suspenso, além dos zagueiros Luciano Sánchez e Miguel Torrén, e o atacante Gabriel Ávalos, lesionados.