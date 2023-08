Fluminense atualiza situação de Alexsander, que não entra em campo desde maio

Rio - O volante Alexsander, de 19 anos, que não atua desde o dia 10 de maio, está cada vez mais perto de voltar aos gramados. O Fluminense atualizou a situação do jovem, e informou que ele está realizando "trabalho de transição para retorno ao grupo". O atleta sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa direita.

Apesar de não haver uma previsão oficial por parte do Tricolor, a tendência, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, é de que Alexsander tenha condições de voltar a jogar em cerca de duas semanas.

Internamente, o Fluminense não trabalha com prazos e só irá liberar o jogador quando ele estiver realmente 100%, porém, com a ótima evolução de Alexsander a possibilidade dele retornar o mais breve possível aumenta. O jogador não atua desde o dia 10 de maio, quando o Flu venceu o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Na ocasião, Alexsander sofreu um estiramento de grau 2 no ligamento colateral do joelho esquerdo. O jogador ficaria 45 dias sem atuar, porém, quando já treinava com o elenco do Fluminense, o jovem sofreu sua segunda lesão consecutiva, essa ainda mais grave.



Revelado nas categorias de base de Xerém, Alexsander se profissionalizou no ano passado, terminando a temporada como titular na lateral esquerda. Com a chegada de Marcelo, o jovem passou a atuar no meio-campo e foi um dos destaques do primeiro semestre no Fluminense.