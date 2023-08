Sem problema grave, Marlon poderá emplacar terceiro jogo consecutivo como titular do Fluminense na Série A

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o zagueiro Marlon Santos, de 26 anos, assustou os torcedores na partida contra o Palmeiras. O jogador deixou a partida antes do fim, sentindo um problema no joelho. Porém, tudo não passou de um susto, e o defensor poderá emplacar seu terceiro jogo seguido pelo Tricolor no Brasileiro.

Marlon Santos fez sua reestreia no Fluminense na vitória sobre o Santos por 1 a 0. Naquela ocasião, o zagueiro participou de 45 minutos. Contra o Palmeiras, o defensor atuou por 74 minutos. Enquanto esteve em campo, o clube carioca não sofreu nenhum gol.

Na partida contra o Grêmio, no próximo domingo, às 16 horas, Marlon Santos deverá formar dupla de zaga com Nino, que volta de suspensão. Felipe Melo recebeu o terceiro amarelo contra o Palmeiras e não poderá entrar em campo na partida.