Fluminense está escalado para enfrentar o Argentinos Juniors; confira o time e onde assistir ao jogo

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Argentinos Juniors no Maracanã, às 19h desta terça-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. A única alteração em relação à partida de ida é a entrada de Diogo Barbosa no lugar de Marcelo, que cumpre suspensão automática por causa da expulsão.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

No confronto de ida, as duas equipes ficaram no 1 a 1. Dessa forma, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis. O vencedor encara o classificado de Olimpia-PAR e Flamengo, que jogam na quinta (10), às 21h, em Assunção.



Em tempo: a transmissão de Fluminense x Argentinos Juniors será exclusiva da Paramount+.