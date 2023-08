Herói do Fluminense na Libertadores, Samuel Xavier comemora classificação: 'Nosso maior sonho'

Rio - O Fluminense sofreu, mas conseguiu furar a defesa do Argentinos Juniors. Com a vitória pelo placar de 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Maracanã, o Tricolor avançou às quartas de final da Libertadores. Autor de dois golaços no confronto, um em Buenos Aires, o lateral-direito Samuel Xavier, herói da classificação, comemorou o resultado e destacou o sonho em conquistar o título.

"Sabemos da ansiedade do torcedor, tem a nossa ansiedade também. É uma responsabilidade muito grande decidir diante do nosso torcedor. É o nosso maior sonho (ganhar a Libertadores). Eles tem essa ansiedade de ver a gente fazer os gols muito rápido, mas os Argentinos Juniors vieram muito fechados. Eu falei pro Nino 'eles estão caindo muito e vão tomar o gol", disse o jogador, em entrevista após a partida.

Momento da finalização de Samuel Xavier no gol pelo Fluminense sobre o Argentino Juniors Marcelo Gonçalves/Fluminense

Samuel Xavier marcou na reta final do duelo de ida, também em linda finalização no ângulo, e abriu os caminhos aos 41 minutos do segundo tempo no jogo desta terça-feira. Ele detalhou o lance confuso do primeiro gol do Fluminense.

"No lance, a primeira bola sobrou para mim, mas pegou no chão e subiu muito. Na volta, quando o marcador avançou, eu olhei para o John Kennedy e ia dar o passe. Mas depois ele conseguiu dar um biquinho para mim e consegui ser feliz no chute para marcar golaço", comemorou.

O Fluminense agora aguarda o resultado do confronto entre Olimpia e Flamengo, marcado para a quinta-feira (10), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai - na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Samuel Xavier comentou sobre a possibilidade de reencontrar o rival em um mata-mata.

"É um clássico, é gigante, que todos querem. Mas o mais importante é que a gente passou. Independentemente de quem vier do outro lado, vamos tentar passar para as fases finais."