Vídeo: veja os melhores momentos da vitória do Fluminense sobre o Argentinos Juniors

Rio - Nesta terça-feira, 8, o Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor levou a melhor no placar agregado (3 a 1) e avançou na às quartas da competição. Os gols da noite foram marcados por Samuel Xavier e John Kennedy, já nos minutos finais do confronto. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Em tempo: o adversário do Fluminense sairá do vencedor do confronto entre Olimpia e Flamengo. As duas equipes medirão forças na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai.