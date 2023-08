Diniz analisa vitória do Fluminense e exalta os torcedores: 'Craque do jogo'

Rio - O técnico Fernando Diniz analisou a vitória sobre o Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã, nesta terça-feira, 8, que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores. Na entrevista coletiva, ele falou sobre a dificuldade de furar a defesa argentina e admitiu surpresa com a forma de marcar da equipe. Nesse sentido, ele apontou como o cenário valorizou o triunfo tricolor.

"Tivemos dificuldade no primeiro tempo porque o time do Argentinos (Juniors) teve muito mérito na marcação. A gente estava com dificuldade, de fato, para furar (a defesa). Podíamos ter jogado melhor, mas não estávamos esperando uma marcação como eles fizeram, num bloco médio com muita perseguição individual no campo todo. Você vê que o centroavante, com 30 minutos do primeiro tempo, já estava esgotado. Com dez do segundo tempo, pediu para sair. Eles valorizaram muito essa vitória", disse Fernando Diniz.

Em tempo: o adversário do Fluminense sairá do vencedor do confronto entre Olimpia e Flamengo. As duas equipes medirão forças na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

Veja mais declarações de Diniz:

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, no Maracanã Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

TORCIDA

"O time tem muito mérito, e a torcida foi importante demais mais uma vez. (Ela) Jogou junto com o time e, na hora que a gente mais precisava, empurrou. Foi, na minha opinião, o craque do jogo".

DEMORA PARA ACERTAR A PRIMEIRA FINALIZAÇÃO NO ALVO

"Às vezes, você não está finalizando, mas você vai pegar o número... O número, às vezes, não mostra o que aconteceu no jogo. A gente estava dificuldade de finalizar, mas, principalmente no segundo tempo, estávamos cercando a área do Argentinos. A qualquer momento, poderíamos fazer um gol. Tiveram vários cruzamentos muito mais perigosos do que chutar uma bola de meia distância. Só você ver a quantidade de gols que saem de fora da área.

"Para produzir chance de gol, não é chutar no gol para chegar aqui e agradar o número e os jornalistas. Você chutou 15 bolas, mas produziu o que efetivamente de perigo para o adversário? No segundo tempo, estávamos levando perigo com muita constância, e estava muito mais envolvente.

ARBITRAGEM

"Não consigo entender na Libertadores e, no Campeonato Brasileiro, tem acontecido, infelizmente. Acho que é um prejuízo para o futebol e para o torcedor que quer consumir o jogo. Sou um defensor e, sistematicamente, tenho falado disso, sobre falta de critério em relação aos acréscimos".