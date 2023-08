Fluminense está otimista em renovação com Fábio, que desconversa

até 2025 já foi entregue e há otimismo na assinatura. Apesar de a diretoria esperar por um acerto nos próximos dias, o goleiro preferiu não falar sobre o assunto.

A proposta do Fluminense de renovação de contrato com Fábio . Apesar de a diretoria esperar por um acerto nos próximos dias, o goleiro preferiu não falar sobre o assunto.

Perguntado três vezes sobre a renovação, o goleiro de 42 anos desconversou e não se aprofundou sobre a chance de estender a carreira por mais tempo.



"Estou vivendo intensamente aqui, dando o meu melhor a cada dia. Minha carreira sempre foi assim, baseada no meu melhor. Gratidão por estar vivendo esses momentos ao longo da minha carreira e ao Fluminense. Estou usufruindo mais ainda, mas está chegando o momento (de aposentar). Deus está no controle de tudo", disse.



Fábio também optou por não comentar sobre o interesse do Cruzeiro em um retorno para se aposentar no clube onde fez história e disputou 976 jogos em 17 anos. Ele saiu de lá no início de 2022, quando chegou ao Fluminense e se tornou um dos destaques do time desde então.



"Só gratidão a Deus por me proporcionar essa oportunidade no Fluminense e estou vivendo intensamente cada minuto. Isso que tento passar aos companheiros, é muito rápida a carreira, eu estou jogando há algum tempo, mas parece que foi ontem. É valorizar e, no momento certo, tudo será direcionado, como sempre foi na minha vida e carreira", afirmou.

Apesar de Fábio não confirmar a renovação, o Fluminense acredita que o goleiro gostou do que foi oferecido e que assinará em breve. A ideia é que o experiente jogador ajude os goleiros do elenco nos próximos dois anos, para uma transição na posição.