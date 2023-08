Fluminense depende de Flamengo x Olimpia para saber se decidirá vaga em casa

só conhecerá o próximo adversário na quinta-feira (10). E dependendo do classificado no confronto entre Olimpia e Flamengo, o Tricolor pode decidir a vaga na semifinal diante de sua torcida ou fora de casa. Classificado para as quartas de final da Libertadores de 2023 após vencer o Argentinos Juniors por 2 a 0 , o Fluminense. E dependendo do classificado no confronto entre Olimpia e Flamengo, o Tricolor pode decidir a vaga na semifinal diante de sua torcida ou fora de casa.





Pior primeiro colocado na fase de grupos, com 10 pontos, o Fluminense só jogará a partida decisiva no Maracanã se enfrentar o Flamengo, que se classificou em segundo lugar. Neste caso, seriam dois jogos no estádio, com a volta sendo mando tricolor.



Em acordo recente entre os clubes, quem for o mandante tem prioridade na venda de ingressos no Fla-Flu. Foi o que aconteceu no jogo de volta da final do Campeonato Carioca deste ano, quando o Fluminense pôde abrir as vendas para a sua torcida dias antes, e os tricolores esgotaram quase todos os ingressos do setor misto antes que os rubro-negros pudessem comprar.



Entretanto, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores será no Paraguai caso enfrente o Olimpia, que teve melhor campanha na fase de grupos (fez 14 pontos). Neste cenário, o time de Fernando Diniz precisará garantir uma boa vantagem na ida, no Rio.



Apesar das situações diferentes, os jogadores do Fluminense preferem não escolher adversário na busca por uma vaga na semifinal.



"Quando time quer ser campeão não escolhe adversário. Essa frase já é muito antiga no futebol. Seguimos com os pés no chão, lógico que vamos acompanhar o jogo, até para estar mais preparado para a próxima fase e quem vier estaremos preparados", disse Daniel.



"Gostaria de ser campeão da Libertadores, então não tem o que escolher. Chega em determinada fase e não tem como. Quem vier vai ser muito difícil, como foi contra o Argentinos Juniors", afirmou Felipe Melo.