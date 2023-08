John Kennedy iguala Jhon Arias e Nino, e assume vice-artilharia do Fluminense em 2023

Rio - Vivendo seu melhor momento no ano, com dois gols em duas partidas seguidas, o atacante John Kennedy, de 21 anos, assumiu a vice-artilharia do Fluminense em 2023. Com cinco gols pelo Tricolor, ele igualou as marcas de Jhon Arias e Nino na temporada.

A diferença é que John Kennedy atuou muito menos que os companheiros. O colombiano e o zagueiro entraram em campo em 40 partidas, enquanto o jovem atacante disputou 22 jogos. Em 2023, contando os jogos que fez com a Ferroviária, o artilheiro balançou as redes em 11 vezes, atuando em 33 jogos.

John Kennedy é considerado uma das maiores revelações recentes do Fluminense. Ele faz parte de uma geração de Xerém entre a de André e de Alexsander, sendo mais jovem que o primeiro e mais velho que o segundo. No entanto, por conta de alguns problemas disciplinares acabou não conseguindo emplacar no Tricolor nas últimas temporadas.

Profissional desde a temporada de 2020, John Kennedy já fez no total 59 partidas com a camisa do Fluminense, marcou 11 gols, e deu quatro assistências.