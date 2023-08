Vídeo! Após classificação do Fluminense, Cano alfineta argentinos: ‘Vamos, Boca!’

Rio - A euforia tomou conta do Fluminense após a vitória por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors, na última terça-feira (8), no Maracanã, que garantiu o time carioca nas quartas de final da Libertadores. No caminho para o vestiário, Germán Cano foi filmado gritando "Vamos, Boca", o que foi visto como uma provocação aos adversários.

El grito de Germán Cano pic.twitter.com/omc3MxVPyw — BOCA PASIÓN TOTAL - Boca Juniors (@BocaPasionTotal) August 9, 2023



A rixa entre Fluminense e Argentinos Juniors também pôde ser vista dentro de campo. No fim do jogo, o árbitro precisou sinalizar 10 minutos de acréscimo por conta de uma confusão generalizada entre os atletas.



Fora de campo, as provocações também aconteceram. Após ser eliminado, o clube argentino publicou uma foto da taça da Libertadores que conquistou em 1985, alfinetando os tricolores por nunca terem vencido o torneio. #AAAJ Buena suerte @FluminenseFC en la Copa @Libertadores Esperamos que la puedan levantar



