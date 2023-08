Fluminense bate recorde de sócios presentes em um jogo na vitória sobre o Argentinos Juniors

Rio - O Fluminense bateu um recorde na vitória sobre o Argentinos Juniors por 2 a 0, na última terça-feira, no Maracanã. Além da garantia nas quartas de final da Libertadores, o clube contou com o maior número de associados presentes a um jogo da história do programa de sócios do Tricolor.

De acordo com o Flu, dos mais de 61 mil presentes no estádio, 42.459 eram sócios. O número mostra que cerca de 70% do público era de associados.

O antigo recorde pertencia ao jogo da vitória sobre o River Plate por 5 a 1, também no Maracanã e também em jogo da Libertadores. Na ocasião, marcaram presença 41.978 sócios (67% do público total).

Vale lembrar que os associados têm descontos e prioridade na compra de ingresso para jogos do Fluminense. Eles também acumulam pontos, que podem ser usados para trocar por experiências exclusivas.