Campeonato Brasileiro Sub-17: com gol nos acréscimos, Fluminense vence o Atlético-MG de virada

Belo Horizonte - Jogando fora de casa, o Fluminense venceu, nesta quarta-feira (9), o Atlético-MG por 3 a 2, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Em partida bastante agitada, com direito a duas viradas, o Tricolor precisou de um gol nos acréscimos do segundo tempo para somar três pontos na tabela.

Os gols do confronto foram marcados por Júlio Fidelis (2x) e Ítalo Vinicius, pelo lado do Flu. Já Iseppe (2x) fez os gols do Galo.

Com o resultado, o Fluminense fica na vice-liderança do Grupo A da competição, com 12 pontos - três a menos que o líder Corinthians, que é o adversário dos Moleques de Xerém na próxima rodada. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (15), às 17h, no Estádio Luso-Brasileiro.

Por sua vez, o Atlético-MG também joga na terça e recebe o Botafogo no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. A bola rola às 14h45 (de Brasília).