Fluminense entra com defesa na Conmebol para tentar evitar suspensão de Marcelo

Rio - O Fluminense ingressou com defesa na Conmebol para impedir que Marcelo receba uma punição da entidade com jogos de suspensão. O lateral-esquerdo foi expulso na partida de ida contra o Argentinos Juniors, pela fase oitavas de final da Libertadores. A entidade classificou o lance como "jogo brusco grave".

No lance, Luciano Sánchez acabou sofrendo uma luxação completa no joelho esquerdo após um contato do jogador brasileiro no segundo tempo. Sánchez passará por cirurgia e deve ficar fora dos gramados por cerca de 12 meses.

Sem Marcelo no jogo de volta, o Fluminense teve Diogo Barbosa contra o Argentinos Juniors. O Tricolor aguarda pelo adversário nas quartas de final, que sairá do confronto entre Olimpia e Flamengo, nesta quinta-feira (10), no Defensores del Chaco.