Atacante do Fluminense quer enfrentar o Flamengo na Libertadores: ‘Mais gostoso’

Rio - Vivendo boa fase com a camisa do Fluminense, o atacante John Kennedy já tem seu favorito para ser adversário nas quartas de final da Libertadores. Durante participação no programa "Tá Na Área", do SporTV, o camisa 9 tricolor não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre o tema e revelou que prefere pegar o Flamengo do que o Olimpia-PAR.

"(Quartas de final) é um jogo grande com qualquer adversário que vier, estaremos preparados. Fla-Flu seria mais gostoso. É um jogo que eu gosto muito. Não sei, é um jogo que eu gosto (risos). Mas quem vier a gente vai estar preparado", declarou o atacante, que tem fama de "carrasco" do rival.

"A torcida colocou esse apelido em mim quando eu estava na base e tomara que eu continue tendo esse apelido pelo resto da carreira, fazendo bastante gol no Flamengo", completou.

A decisão sobre o adversário do Fluminense nas quartas de final sairá nesta quinta-feira (10) do duelo entre Flamengo e Olimpia, às 21h (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã.

John Kennedy também comentou a boa fase que vive com a camisa tricolor e a importância de Fernando Diniz em sua evolução. O camisa 9 participou diretamente dos últimos quatro gols do Fluminense.

"Ele tenta me tranquilizar ao máximo, me deixar bem à vontade dentro de campo. Ele me cobra muito na hora de marcar, pede para marcar como cinco (volante) e ajudar bastante a equipe. Mas nada demais. Deixa a gente bem solto, cobra só a parte da defesa", finalizou.