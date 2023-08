Fluminense tentará anular julgamento que tira Marcelo das quartas de final da Libertadores

receber uma suspensão que o tira dos dois jogos das quartas de final, o Tricolor entrará com recurso solicitando a anulação do julgamento por "falta de análise de provas solicitadas", já que, segundo o clube, a Conmebol ignorou o depoimento do jogador. Rio - O Fluminense não medirá esforços para ter Marcelo em campo na próxima fase da Libertadores. Após o camisa 12, o Tricolor entrará com recurso solicitando a anulação do julgamento por "falta de análise de provas solicitadas", já que, segundo o clube, a Conmebol ignorou o depoimento do jogador.

“O Fluminense apresentará ainda esta semana um recurso a Conmebol buscando a anulação do julgamento. Isto porque, a defesa do clube foi apresentada ontem, dia 9 de agosto (prazo previsto na lei) e solicitava a oitiva do atleta Marcelo para que pudesse explicar o que ocorreu no lance na Argentina", disse o Fluminense em nota.

"Para surpresa do Departamento Jurídico do Fluminense, o Tribunal da Conmebol ignorou o pedido de depoimento de Marcelo e proferiu decisão logo no dia seguinte da apresentação da defesa escrita. Diante disso, os advogados do Fluminense irão apresentar o recurso pedindo anulação do julgamento pela falta de análise das provas solicitadas", completou.

Marcelo foi suspenso pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol por três jogos pelo lance que lesionou o zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, no jogo de ida das oitavas de final. Ele já cumpriu uma partida no duelo com os argentinos no Maracanã, mas perderá os dois confrontos das quartas de final. O adversário do Tricolor sairá do duelo entre Flamengo e Olimpia. Além disso, o camisa 12 terá que pagar multa de 6 mil dólares.

Lesão assustadora

O lance em questão aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo no jogo de ida contra o Argentinos Juniors, no Estádio Diego Maradona. Marcelo partia da lateral para o meio do campo e driblou alguns marcadores, inclusive Luciano Sánchez. No entanto, ao pentear a bola, acabou pisando acidentalmente no joelho do zagueiro e se desesperou ao perceber a gravidade da lesão. Ele acabou expulso após revisão no VAR.

Luciano Sánchez recebeu alta do hospital no dia seguinte à partida. O zagueiro deve ficar fora de combate entre 10 e 12 meses. Em entrevista após a alta hospitalar, o jogador isentou Marcelo de qualquer culpa e ressaltou que o lance foi acidental. O lateral-esquerdo chegou a procurá-lo após a partida e ambos trocaram telefones, além de mensagens.