Filho de Marcelo conquista primeiro título na base do Fluminense

Rio - Filho do lateral-esquerdo Marcelo, Liam conquistou o primeiro título na base do Fluminense. O jovem foi campeão da 1ª edição da Taça Brasil da categoria sub-8 de futsal. O Tricolor venceu o Sport, do Mato Grosso, por 3 a 1, neste sábado (12), com dois gols de Douglas e um de Thallis.

Liam está na categoria sub-8 tricolor, que é feita no futsal em Laranjeiras. Os jovens realizam a transição para Xerém a partir da categoria sub-9, caso de Enrico, filho do meia Paulo Henrique Ganso. O Gansinho, como foi apelidado, marcou na vitória por 5 a 1 sobre Piedade , na última quinta-feira (10).

Liam é o filho mais novo de Marcelo. O mais velho é o Enzo, que atua nas categorias de base do Real Madrid, na Espanha. Liam segue os passos do pai, que também começou no futsal do Fluminense como atacante, em Laranjeiras, antes de seguir para Xerém e se tornar lateral-esquerdo.

Marcelo acompanhou o primeiro título do filho de longe. O lateral-esquerdo treinou na manhã deste sábado, no CT Carlos Castilho, antes de embarcar para Porto Alegre com o restante do elenco tricolor. Liam foi acompanhado da mãe, Clarice. O Fluminense enfrenta o Grêmio, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.