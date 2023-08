Fluminense oscila bastante, e acaba sofrendo derrota para o Grêmio em Porto Alegre

Rio Grande do Sul - Em Porto Alegre, o Fluminense encerrou sua participação no primeiro turno da Série A com mais uma derrota fora de casa. Os cariocas até saíram na frente, porém, oscilaram bastante na partida e sofreram a virada por 2 a 1 para o Grêmio. Os gols da partida foram marcados por Bitello e Ferreira para os donos da casa e Germán Cano para os visitantes.

Na próxima rodada, o Fluminense irá receber o América-MG, no Maracanã, no próximo sábado. Já o Grêmio terá encara o Santos, no domingo, fora de casa. Porém, no meio de semana decide a sua vida nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã.

Grêmio e Fluminense fizeram um primeiro tempo muito movimentado em Porto Alegre. Os primeiros 20 minutos foram de superioridade do clube carioca. O Tricolor do Rio mostrou muita movimentação ofensiva, e saiu na frente com Germán Cano, após boa jogada de Keno.

No entanto, apesar de ter criado muitas oportunidades, o Fluminense mostra dificuldades na marcação. Aos 25 minutos, na primeira chegada de perigo, o Grêmio empatou. Bitello recebeu passe de Suárez e finalizou, sem chance de defesa para Fábio.

O Flu sentiu o empate, e a partida ficou mais equilibrada. Antes do intervalo, o Grêmio virou. Aos 46 minutos, em nova falha da defesa dos cariocas, Ferreira finalizou de forma perfeita, e a bola morreu no fundo das redes de Fábio.

O segundo tempo se iniciou com uma voltagem mais reduzida. O Fluminense e o Grêmio não conseguiram criar tantas oportunidades. Atrás do placar, os visitantes tomavam mais iniciativa, mas tinham dificuldade de construir.

Fernando Diniz colocou Léo Fernández e Martinelli nas vagas de Daniel e de Marlon Santos para tentar mudar a partida. Aos 25 minutos, o Fluminense chegou a empatar a partida, novamente com Cano, porém, o lance foi invalidado porque Keno, que participou da construção da jogada, estava impedido. Posteriormente, foi o Grêmio que teve um gol anulado.

No fim da partida, o Fluminense tentou exercer uma pressão na equipe do Grêmio, porém, abusando de chuveirinhos, facilitou a defesa dos gaúchos. Os cariocas reclamaram de uma possível penalidade em Nino, nos acréscimos, mas a arbitragem e o VAR ignoraram o lance.