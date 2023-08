Samuel Xavier admite desequilíbrio do Fluminense em derrota: 'Pecamos na marcação'

"Para resumir, com a bola nós jogamos bem, criamos e na marcação pecamos muito. Muito. Resumindo é isso. Fomos muito mal na marcação. Não pode tomar dois gols da forma que a gente tomou. Acabou resultando na derrota. Vamos descansar, temos uma semana cheia para trabalhar e vamos buscar a vitória em cima do América-MG no Maracanã", disse.

Na próxima rodada, o Fluminense irá receber o América-MG, no Maracanã, no próximo sábado. Já o Grêmio terá encara o Santos, no domingo, fora de casa. Porém, no meio de semana decide a sua vida nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã.