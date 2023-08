Fernando Diniz lamenta descuido defensivo do Fluminense e vê arbitragem determinante em derrota

Rio - O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Apesar de ter saído na frente e de ter criado boas oportunidades, a equipe carioca acabou sendo derrotada. Ao analisar a atuação da sua equipe, o técnico lamentou o descuido defensivo do Tricolor na partida.

"O principal problema foi o descuido na marcação. Tínhamos melhorado muito, não estávamos oferecendo quase nada para os adversários. Acho que tivemos uma falta de concentração. Não é uma coisa que podemos cometer jogando com uma equipe de qualidade", afirmou.

Fernando Diniz foi mais um dos tricolores a criticar a arbitragem comandada por Rodrigo José Pereira de Lima. Uma suposta penalidade em Nino nos acréscimos acabou sendo ignorada.

"O pênalti no final do jogo foi um pênalti claro, fácil de ser marcado por VAR. O jogador pisa no tornozelo do Nino. Obviamente não é de propósito, mas é pênalti. Na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Na maioria, chega atrasado ou coloca a mão na bola. A arbitragem mais uma vez foi determinante para o resultado do jogo", disse.