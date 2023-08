Oscilação de Ganso segue, e acende sinal amarelo no Fluminense

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 33 anos, vem vivendo um momento de extrema oscilação na temporada. Maestro do meio-campo tricolor, o jogador não vem conseguindo repetir o bom nível da temporada passada e do primeiro semestre. O rendimento abaixo do esperado acendeu um sinal amarelo no Tricolor.

No fim de junho, Ganso ficou de fora de alguns jogos do Fluminense devido a um edema no pé. Uma operação acabou sendo cogitada pelo Tricolor, porém, o clube carioca optou pelo tratamento conservador. De lá para cá, o camisa 10 não conseguiu apresentar mais o mesmo rendimento em 2023.

Até o momento, Paulo Henrique Ganso entrou em campo em 38 partidas, fez quatro gols e deu seis assistências na temporada. O Fluminense tem Daniel e Léo Fernández como opções para o setor.