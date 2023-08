Fluminense repudia ação do Vasco na Justiça para jogar no Maracanã

Rio - A decisão do Vasco em entrar com uma ação na Justiça para jogar no Maracanã no próximo dia 20, contra o Atlético-MG, não foi bem recebida pelo Fluminense. O Cruz-Maltino fez uma solicitação para atuar no estádio, mas o pedido foi rejeitado na última sexta-feira (11) pelo consórcio que administra o local.

O motivo da irritação do Fluminense é devido a quantidade de jogos em um curto espaço de tempo. O Tricolor jogará no Maracanã no dia 19, contra o América-MG, e depois contra o Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final da Libertadores, no dia 24.

Recentemente, o estado do gramado do Maracanã gerou um processo disciplinar contra o Flamengo por parte da Conmebol. O desgaste excessivo do campo pode gerar também uma multa para o Fluminense, além do prejuízo técnico para a equipe que será mandante no jogo de ida contra o time paraguaio. O presidente Mário Bittencourt vê a decisão do Vasco como uma tentativa de tumultuar a gestão.

"O Rio de Janeiro tem outro estádio, mas, infelizmente, fica claro que o objetivo do Vasco é apenas o de tumultuar a nossa gestão do estádio. Esperamos que haja sensibilidade por parte do Poder Judiciário. Essa semana tem semifinal da Copa do Brasil, semana que vem tem quartas de final da Libertadores. Jogos decisivos pelos quais os clubes se preparam o ano inteiro. O gramado não pode estar ruim", disse ao "ge".

Após a derrota diante do Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo (13), o Fluminense volta a campo no próximo sábado (19), contra o América-MG, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o segundo melhor mandante do Brasileirão e tenta se manter no G-6.