Abrafut faz denúncia ao STJD, após Felipe Melo pedir prisão de árbitro

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) denunciou o jogador do Fluminense, Felipe Melo, ao STJD, após veterano afirmar que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima "tinha que ser preso" por não dar um pênalti no zagueiro Nino, no fim da partida entre Grêmio e Fluminense no último domingo.

Suspenso da partida, Felipe Melo utilizou as redes sociais para desabafar. O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 em confronto realizado em Porto Alegre.

"Tem que ser preso! É covardia isso daí! CBF, isso não existe! Tem que ser preso! Pênalti claro! Roubaram o Fluminense! O Fluminense foi roubado! O Fluminense foi roubado! Esse juiz tem que ser preso! Porque é isso que fazem comigo quando eu sou expulso ou acontece qualquer coisa! É isso que acontece comigo! Comentarista de arbitragem... Ninguém vai falar nada!? Eu quero escutar o que vocês têm a falar!", detonou.

Após as declarações, a Abrafut enviou uma notícia de infração à procuradoria do STJD. Segundo a instituição, Felipe Melo não usou sua "liberdade de expressão", e sim a liberdade de ofender um profissional.

"Felipe Melo, lamentavelmente, confunde por completo a liberdade de expressão — que é uma discordância de opinião, feita de forma equilibrada e sem ofensas — com uma suposta liberdade no uso de palavras para atingir a honra e a dignidade de profissionais, acusando-os inclusive de roubo", afirma a Abrafut.

O pedido da instituição é que Felipe Melo seja punido com o que disse, podendo pagar uma multa ou, até mesmo, desfalcar o Fluminense em algumas partidas. A procuradoria do STJD ainda não se pronunciou sobre o assunto.