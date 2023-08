Com derrota para Grêmio, Fluminense chega a 10 jogos sem vencer como visitante

Se o Fluminense mostra muita força no Maracanã, com apenas uma derrota como mandante em 23 jogos em 2023, longe dele a história é o oposto. Com a derrota por 2 a 1 para o Grêmio no Brasileirão, o time de Fernando Diniz chegou ao décimo jogo sem vencer como visitante.

A última vez faz mais de três meses, em 10 de maio, quando fez 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, são oito derrotas e apenas dois empates, com Goiás e Argentinos Juniors.



O Fluminense marcou apenas quatro gols, passando em branco em sete partidas. Por outro lado, foi vazado 16 vezes.



Nesta lista, está também a derrota para o Flamengo no Maracanã, pela Copa do Brasil, quando o Fluminense foi visitante e jogou com a maioria de rubro-negros no estádio.



Os jogos do Fluminense sem vencer como visitante





Botafogo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

The Strongest (BOL) 1 x 0 Fluminense - Libertadores

Corinthians 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

Flamengo 2 x 0 Fluminense - Copa do Brasil

River Plate (ARG) 2 x 0 Fluminense - Libertadores

Goiás 2 x 2 Fluminense - Brasileirão

São Paulo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

Coritiba 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

Argentinos Juniors (ARG) 1 x 1 Fluminense - Libertadores

Grêmio 2x1 Fluminense - Brasileirão