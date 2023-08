Torcedores do Fluminense realizam 21 mil check-ins para jogo contra o América-MG

Rio - A torcida do Fluminense já realizou mais de 21 mil check-ins para a partida contra o América-MG, no próximo sábado (19), no Maracanã, pelo Brasileirão. A venda online para não-sócios e torcedores visitantes começará nesta terça-feira (15).



Para acessar o estádio, os torcedores do Fluminense poderão utilizar três formas: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. Os não-sócios terão obrigatoriamente que retirar o ingresso físico.



Veja os valores dos ingressos:

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 32

- Guerreiro – R$ 64

- Leste Raiz – R$ 80

- Inteira – R$ 80

- Meia-entrada – R$ 40



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 24

- Guerreiro – R$ 48

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 450

- Inteira – R$ 450

- Meia-entrada – R$ 262,50



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada-R$40