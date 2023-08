Número reduzido! No primeiro turno, Cano alcançou só a metade dos gols feitos no ano passado

Rio - Germán Cano, de 35 anos, continua sendo o maior goleador do futebol brasileiro. Com 29 gols em 42 jogos, seu números continuam impressionantes. Porém, ao se comparar o primeiro turno da Série A de 2023 com o do ano passado, há uma queda considerável. Neste ano, o argentino fez apenas metade dos gols que havia feito naquela altura na mesma competição no ano passado.

Germán Cano entrou em campo em 18 jogos e marcou seis gols na atual edição do Brasileiro. Em 2022, o argentino participou de todas as 19 partidas do Fluminense no primeiro turno, e colocou 12 bolas nas redes. No segundo turno, o goleador aumentou a sua média e terminou como artilheiro do torneio com 26 gols.

A queda nos números de Germán Cano tem a ver com a oscilação do Fluminense na temporada. O argentino começou 2023 com números superiores aos do ano passado, porém, pouco a pouco, acabou reduzindo, sendo afetado pelo desempenho da equipe comandada por Fernando Diniz.

Em relação a artilharia do Brasileiro parece quase que impossível Germán Cano conseguir igualar os 26 gols de 2022, ele teria que fazer 20 gols em todo o segundo turno. Porém, alcançar os 44 gols marcados por ele no ano passado é uma tarefa difícil, mas ainda alcançável. O argentino pode ter os 19 jogos do Brasileiro, e dependendo se o Fluminense avançar na Libertadores ainda mais partidas para chegar lá.