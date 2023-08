Presidente do Olimpia enxerga disputa com o Fluminense como 'desafio enorme'

Rio - O Fluminense enfrentará o Olimpia nas quartas de finais da Copa Libertadores, com o duelo de ida acontecendo no dia 24, às 21h30, no Maracanã. Em preparação para o primeiro jogo, o presidente do clube paraguaio, Miguel Cardona, elogiou o Tricolor, e projetou um confronto muito difícil entre as duas equipes.

"Teremos um desafio enorme contra o Fluminense, tomamos a decisão de trazer o professor Chiqui Arce que conhece a casa e o futebol paraguaio. Arce está fazendo um trabalho sério e profissional", disse Cardona, em entrevista à rádio "Versus/Nación Media".

O Olimpia chega às quartas de finais da Libertadores após eliminar o Flamengo na semana passada. Na volta das oitavas, no Defensores del Chaco, o clube paraguaio venceu o Rubro-Negro de virada por 3 a 1, com três gols em bolas aéreas, e garantiu sua vaga para enfrentar o Tricolor.

O duelo de volta, que acontecerá no mesmo estádio onde o Olimpia eliminou o Flamengo, acontecerá no dia 31, também às 21h30.