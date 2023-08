André, do Fluminense, é alvo de time inglês após negociação frustrada

Rio - O volante André, do Fluminense, continua despertando interesse de clubes europeus. De acordo com o jornal britânico "Daily Mirror", o camisa 7 está na mira do Liverpool após a negociação dos ingleses com o equatoriano Moisés Caicedo melar.

O Liverpool chegou a ter um acordo para contratar Caicedo, mas o jogador acabou indo para o Chelsea. Depois, o clube inglês negociou com Romeo Lavia, do Southampton, mas as conversas não avançaram.

Sendo assim, André é a terceira opção do Liverpool para repor as perdas no meio-campo. Os Reds chegaram a sondar a situação do volante no início de agosto, mas o Fluminense não se mostrou disposto a vender o jogador antes do fim do ano.

André chegaria ao Liverpool para fazer parte de uma reformulação que vem sendo feita no meio-campo da equipe. Nesta janela, o clube perdeu os volantes Fabinho, Henderson, Milner e Naby Keita, e os meias Fábio Carvalho e Oxlade-Chamberlain. Foram contratados Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai.