Ex-Fluminense quer voltar ao Brasil e aceita assinar contrato de produtividade

Rio - Ex-jogador do Fluminense, o meia Juan Cazares, que atualmente defende o Independiente, da Argentina, tem o desejo de retornar a jogar no Brasil. O equatoriano, inclusive, aceitaria assinar um vínculo de produtividade, ciente da desconfiança sobre seu passado recente. As informações são do portal "Goal".

O estafe do meia de 31 anos já ofereceu Cazares a três clubes do Brasil: Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG. Entretanto, os três times de Belo Horizonte recusaram entrar em negociação com o equatoriano. Sabendo disso, o jogador continua na busca de sair do Independiente, clube onde está infeliz e viveu episódios de indisciplina, para atuar em solo brasileiro.

Revelado pelo Independiente José Teran, Cazares chegou ao Brasil em 2016, quando foi contratado pelo Atlético-MG, onde atuou por quatro temporadas e marcou 40 gols e deu 31 assistências. No início de 2020, foi contratado pelo Corinthians, onde não conseguiu replicar o bom futebol jogado no Galo.

Sabendo disso, no ano seguinte o equatoriano foi negociado para o Fluminense. Entretanto, após um bom começo pelo Tricolor, Cazares viveu altos e baixos, com mais desempenhos fracos do que impressionantes. Ao todo, foram 37 jogos com o clube das Laranjeiras, um gol e uma assistência.