Emprestado pelo Fluminense, lateral não agrada na MLS e deve voltar ao Tricolor

Emprestado pelo Fluminense para o LA Galaxy, dos Estados Unidos, o lateral-direito Calegari não deve continuar no time americano no ano que vem. Segundo informações do portal "Vavel", o jogador revelado pelo Tricolor não rendeu o esperado na equipe da MLS, e deve voltar ao clube brasileiro.

Calegari está emprestado ao LA Galaxy, até o final da temporada estado-unidense. A equipe desembolsou 600 mil dólares (cerca de R$3,15 milhões na cotação da época) para contar com o lateral-direito. A negociação também conta com uma opção de compra ao final do vínculo no valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,94 milhões na cotação da época). Entretanto, esse direito não deve ser exercido pela equipe.

Ao todo, Calegari tem 24 jogos com a camisa do LA Galaxy, com nenhum gol marcado e duas assistências. O lateral é titular da equipe, que também conta com o brasileiro Douglas Costa. Porém, teve dificuldades com a adaptação ao país e ao estilo de jogo.

Sabendo disso, o lateral deve retornar ao Fluminense no ano que vem. Não se sabe ainda, entretanto, se ele estará nos planos da diretoria e da comissão técnica para a próxima temporada, sabendo que a posição já conta com Samuel Xavier e Guga.