Nino afirma que seu sonho é vencer a Libertadores pelo Fluminense: 'Maior que jogar a Copa"

Rio - Um dos líderes da equipe do Fluminense, o zagueiro Nino é um dos atletas mais antigos do elenco e bastante respeitado por seus companheiros de equipe. O capitão Tricolor soma 230 jogos e 14 gols em seus quatro anos de clube. Ao portal "Trivela", o defensor avaliou seu ano de 2023 na carreira profissional e na vida pessoal.

"Tem sido um ano muito especial para mim, pessoal e profissionalmente. Tenho aproveitado muito. Já é o meu ano mais artilheiro, espero fazer mais gols, primeira convocação para a seleção, bicampeão, vendo a Sofia crescer. É um ano muito especial, sem dúvida. Espero continuar realizando sonhos", destacou o zagueiro.

Jogando sua terceira Libertadores, o defensor revelou que seu maior sonho é erguer a taça com a camisa do Fluminense. Além disso, Nino ressaltou que seria um desejo maior que jogar uma Copa do Mundo.

"Meu maior sonho no futebol era jogar a Copa do Mundo, mas hoje, é ganhar a Libertadores pelo Fluminense. A repercussão e a grandeza da história, como capitão, levantar essa taça, seria até maior que jogar a Copa", afirmou o jogador.