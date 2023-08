Fluminense teria pedido R$ 135,5 milhões ao Liverpool para liberar André em 2024

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, André, de 22 anos, está na mira do Liverpool. De acordo com informações do site inglês "Anfield Watch", o Tricolor só deseja liberar o jovem no ano que vem, porém, já deixou claro quanto deseja receber para acertar a transferência do volante, que vem sendo convocado para defender a seleção brasileira.

O Fluminense teria pedido algo em torno de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 135,5 milhões) por 80% dos direitos do volante. O Tricolor deseja manter André até o fim do ano, e só teria que liberar, caso algum clube desembolsasse 40 milhões de euros (cerca de R$ 217,15 milhões).

Revelado nas categorias de base de Xerém, André se profissionalizou em 2020. A partir de 2021, o volante se tornou titular do Fluminense. O jovem conquistou, até o momento, dois títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023.