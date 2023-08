Fluminense renova contrato do goleiro Fábio por mais dois anos

Rio - O Fluminense acertou nesta quinta-feira (17) a renovação do contrato do goleiro Fábio. O jogador, de 42 anos, tinha contrato até o fim deste ano e renovou o vínculo até dezembro de 2025. O novo vínculo foi assinado durante reunião com o presidente Mário Bittencourt, no CT Carlos Castilho.

"Sentimento de gratidão. Deus me proporcionou momentos maravilhosos desde a minha chegada. Fico muito feliz e espero corresponder em campo, fazendo o melhor possível junto com meus companheiros, em busca dos nossos objetivos. Com certeza, com o apoio do nosso torcedor, grandes coisas virão", disse.

Fábio foi contratado pelo Fluminense no início do ano passado após deixar o Cruzeiro e ficar livre no mercado. Desde então, soma 105 jogos e a conquistou o bicampeonato carioca de 2022 e 2023. Ao todo, o camisa 1 ficou 43 jogos sem sofrer gols (45.1% das partidas).

Além de Fábio, o Fluminense já renovou em 2023 com outros pilares do elenco, como os atacantes Germán Cano e Jhon Arias, o meia Paulo Henrique Ganso, os volantes André e Martinelli e o lateral-direito Samuel Xavier. O clube também prorrogou o vínculo do técnico Fernando Diniz.



O Fluminense volta a campo no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), contra o América-MG, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último jogo antes da partida contra o Olimpia, do Paraguai, na quinta-feira (24), novamente em casa, pelas quartas de final da Libertadores.