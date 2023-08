Técnico do Olimpia diz que duelo com Fluminense será 'tão ou mais difícil do que com o Flamengo'

Paraguai - Treinador do Olimpia, o ex-jogador Francisco Arce projetou como devem ser os duelos das quartas de final da Libertadores, contra o Fluminense. Segundo o paraguaio, os jogos devem ser tão ou mais complicados do que os confrontos contra o Flamengo, pela fase anterior da competição.

"Vocês têm que preparar seu coração novamente, vai ser igual ou mais duro do que contra o Flamengo, mas com características diferentes", declarou Arce ao "Tigo Sports".

"É uma equipe que trabalha de maneira distinta (do Flamengo), que se movimenta em outros setores. Arias, Cano e Keno... Cano conhecemos, é um goleador, com gols para todos os lados. O treinador (Diniz) é um treinador muito capaz e inteligente", complementou.

Arce também afirmou qual deve ser a estratégia do Olimpia para ir às semifinais da Libertadores. Segundo o treinador, o clube deve se defender fora de casa para conseguir levar um bom resultado para o Paraguai e, assim, se classificar dentro do Defensores del Chaco, como fez contra o Flamengo.

O jogo de ida entre as duas equipes acontecerá na próxima quinta-feira (24), às 21h30, no Maracanã. Já a volta será na semana seguinte, no dia 31, no Defensores del Chaco, em Assunção.