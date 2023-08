Alexsander participa de mais um treino, e retorno contra o América-MG é cada vez mais provável

Rio - O volante Alexsander, de 19 anos, voltou a participar de mais uma atividade do Fluminense nesta quinta-feira. O jogador disputou o treino, ao lado de todo o grupo, sem limitações, e o seu retorno no próximo jogo da equipe, no Brasileiro, contra o América-MG, neste sábado, está cada vez mais próximo.

O Fluminense irá realizar mais um treinamento, nesta sexta, antes do jogo, e caso o volante não tenha nenhum problema, deverá ser relacionado para a partida por Fernando Diniz. A tendência é que o jovem comece no banco de reservas, sendo opção para o segundo tempo.

Alexsander não atua desde o dia 10 de maio, quando se lesionou na vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Na ocasião, ele sofreu um estiramento de grau 2 no joelho esquerdo. Um mês depois, quando já estava recuperado, o jovem sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa direita, durante treinamento, e amargou mais um período longe dos gramados.

Revelado em Xerém, Alexsander se profissionalizou no ano passado, e neste ano se tornou peça fundamental no Fluminense durante o primeiro semestre. O jogador atuava tanto como lateral-esquerdo, quanto como volante, sendo muito importante em ambas as posições no sistema tático de Fernando Diniz.