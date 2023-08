Volante volta a treinar com elenco do Fluminense após período afastado

O treino do Fluminense desta quarta-feira (17) passou a contar com o retorno de um jogador que, anteriormente, estava afastado do elenco tricolor. Se trata do volante Caio Vinícius, que foi reintegrado e está à disposição de Fernando Diniz.. As informações são do portal "NetFlu".

Caio Vinícius aparece em foto de treinamento do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense O volante estava afastado do elenco principal e realizando treinamentos em separado desde o início de 2023, quando retornou de empréstimo do Goiás. Fora dos planos de Fernando Diniz, o Fluminense recebeu sondagens pelo jogador de clubes brasileiros no início do ano, mas nada foi concretizado.Sabendo disso, Caio Vinícius foi reintegrado pelo Fluminense e pode ser utilizado por Fernando Diniz nas próximas partidas. A última vez que o volante entrou em campo pelo Tricolor foi no dia 7 de março de 2021, na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Carioca.

Revelado pelo Fluminense, Caio Vinícius fez poucos jogos pela equipe principal do Tricolor. Ao todo, foram sete jogos, sem nenhum grande destaque. Sabendo disso, o volante foi constantemente emprestado pelo clube. Ele teve passagens pelo Oeste, Atlético-GO e Goiás, onde teve sua melhor fase. O jogador de 24 disputou 74 partidas pelo Esmeraldino e balançou a rede cinco vezes.