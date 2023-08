Fluminense x Olimpia: ingressos esgotados para jogo da Libertadores no Maracanã

Rio - A torcida do Fluminense esgotou os ingressos para a partida contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 24, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. A venda começou nesta última quarta-feira (16) para os sócios e nas primeiras horas mais de 50 mil entradas foram vendidas. Os tricolores garantiram os últimos lugares na tarde desta quinta-feira (17).

No jogo contra o Argentinos Juniors, os sócios do Fluminense bateram recorde de presença no Maracanã. A partida contra o Olimpia marcará um novo recorde de sócios-torcedores presentes no estádio. Agora, restam somente entradas de gratuidades garantidas por lei, que estarão disponíveis a partir da próxima terça-feira (22), nos pontos de venda e retirada.

Os sócios tiveram três opções de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível. Não é aceita nenhuma declaração de terceiros para a retirada. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso.

O Fluminense teve uma média de 55 mil torcedores por jogo na fase de grupos da Libertadores. Nas oitavas de final contra o Argentinos Juniors foram mais de 60 mil tricolores presentes no Maracanã. Para a partida contra o Olimpia, a torcida prepara uma festa com mosaicos, faixas e balões para apoiar o time em busca da classificação para a semifinal, algo que não acontece desde 2008.