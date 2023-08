Cano e Arias, do Fluminense, lotam shopping no Rio em ação de marca esportiva

Rio - Destaques do Fluminense, o argentino Germán Cano e colombiano Jhon Arias marcaram presença nesta quinta-feira (17) em um evento organizado pela marca esportiva "Adidas", que patrocina os dois atletas, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A dupla tricolor foi à uma loja oficial da empresa para um encontro com torcedores do Fluminense e fãs. De acordo com o site "ge", mais de mil pessoas estiveram presentes no evento. Ídolos do atual elenco, os jogadores agradeceram pelo carinho.

"É muito lindo e muito especial. É lindo que a torcida esteja aqui lotando um shopping para nos ver, para ganhar uma assinatura na camisa, uma foto. Sou muito grato pela recepção aqui. Tem criança, tem família, é um momento ótimo para curtir", disse Cano.

"Um carinho muito legal, que você até se surpreende. Não é fácil ter isso, do nível que está sendo, mil pessoas aqui para te conhecer. Fico muito grato por esse carinho e por essa torcida que nos abraça em todo jogo e todo momento", completou Arias.

Arco e flecha. Assim e Jhon Arias e Germán Cano são caracterizados no estilo criativo e ofensivo do Fluminense comandado por Fernando Diniz. A dupla de sucesso no futebol brasileiro comentou a ótima relação dentro das quatro linhas.

"Procuramos sempre ser melhores. Não é fácil conseguir todo o sucesso que acredito que estamos conseguindo, mas claramente procuramos fazer ainda mais, eu dar mais assistências para ele, e ele fazer mais gols", iniciou o meio-campista Jhon Arias.

"A gente trabalha sempre para melhorar, para ir em busca do nosso objetivo. É sempre muito difícil fazer gols e assistências. Então há trabalho, responsabilidade e compromisso para sempre ir atrás de mais e de uma melhor performance. Acho que estamos no caminho certo", finalizou o centroavante Germán Cano.