Fluminense pode acertar transferência de cria de Xerém para equipe dos Estados Unidos

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Los Angeles Galaxy, no começo do ano, Lucas Calegari, de 21 anos, poderá ser comprado em definitivo pela equipe dos Estados Unidos. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa já exista a movimentação para que o brasileiro seja adquirido.

A negociação foi firmada com a opção de compra no valor de 2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões.

Calegari tem 28 jogos na temporada, todos como titular, se adaptou bem e está agradando bastante.

Formado nas categorias do Fluminense, o jogador se profissionalizou em 2020. Volante de origem, a maioria das oportunidades de Calegari foram na lateral direita. O jovem oscilou bons e maus momentos, e acabou se transferindo durante a disputa do Estadual de 2023.