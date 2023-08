Fluminense terá titulares no último teste antes da Libertadores

Rio - O Fluminense não deve poupar os titulares contra o América-MG, neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz deve tirar proveito da partida para fazer um teste do time que irá entrar em campo contra o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (24), às 21h30, novamente em casa, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O técnico Fernando Diniz deve contar com o retorno do volante Alexsander entre os relacionados, mas o jovem deve começar no banco de reservas. O zagueiro Felipe Melo e o meia Lima retornam de suspensão. A única dúvida fica na lateral-esquerda. Marcelo está suspenso das quartas de final da Libertadores e pode dar lugar para Diogo Barbosa ganhar ritmo, que será o substituto contra o Olimpia.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo contra o América-MG escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano. A informação da escalação foi dada inicialmente pelo 'Canal do Lessa'.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o América-MG por 3 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, pela 1ª rodada do Brasileirão. O Tricolor virou o turno em sétimo lugar, com 31 pontos, e luta para retornar ao G-6. Já o Coelho é o lanterna da competição e ainda não venceu fora de casa, além de somar apenas 10 jogos em 18 partidas (teve um jogo adiado).

Invencibilidade no Maracanã

O Fluminense defenderá uma longa invencibilidade no Maracanã. No primeiro turno, o Tricolor foi o segundo melhor mandante, com sete vitórias e três empates em dez jogos com mando de campo. Destes jogos, nove foram no Maracanã, onde triunfou em sete ocasiões. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o duelo.

Em 2023, os números do Fluminense no Maracanã são impressionantes. Em 23 jogos no ano, o Tricolor venceu 17, empatou cinco e perdeu um (para o Botafogo no Carioca). Desde a derrota no Clássico Vovô, soma 21 partidas de invencibilidade. Nos últimos três jogos, venceu Santos, Palmeiras e Argentinos Juniors-ARG. Nos últimos cinco, venceu quatro.

Já a invencibilidade do Fluminense contra times de fora do Rio de Janeiro é ainda maior. A última derrota do Tricolor dentro do Maracanã foi em outubro de 2022. Desde então, são dez meses invicto contra rivais de outras cidades.