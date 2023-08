Marcelo, do Fluminense, será ouvido pela Conmebol e pode se livrar de suspensão

Rio - O Fluminense ainda tem chance de contar com o lateral-esquerdo Marcelo nas quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia (PAR). Após solicitação do departamento jurídico, a Comissão de Apelação da Conmebol irá ouvir o craque a respeito do lance que resultou em sua expulsão na partida de ida das oitavas de final, contra o Argentinos Juniors, que o suspendeu por três jogos.

No lance, Luciano Sánchez, da equipe argentina, foi driblado, mas Marcelo acabou pisando sem querer em sua perna. O jogador sofreu uma luxação completa no joelho esquerdo e deve ficar afastado dos gramados por 12 meses.

Nesta sexta-feira (18), o Fluminense recebeu a convocação para que o camisa 12 se apresente em uma reunião por vídeo às 17h (de Brasília) da próxima segunda-feira (21). Membros da Conmebol estarão presentes para a apresentação da versão do jogador. As informações são do site "ge".

Marcelo pode se livrar da punição e ajudar o Tricolor contra o Olimpia. Em sua suspensão, a entidade sul-americana alegou "jogo brusco grave". O Fluminense chegou a recorrer à decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol, mas teve o recurso negado inicialmente.