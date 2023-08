Com retorno de Alexsander, Fluminense divulga relacionados para o duelo contra o América-MG

Rio - O Fluminense divulgou os relacionados para a partida contra o América-MG, que acontecerá às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. A principal novidade da lista é o retorno de Alexsander, que não atua desde o mês de maio por conta de um estiramento de grau 2 no joelho esquerdo e, posteriormente, uma lesão muscular de grau 3 na coxa direita sofrida durante uma atividade no CT Carlos Castilho.

Felipe Melo, Lima, John Kennedy e Lelê, que precisaram cumprir suspensão automática na rodada passada, e David Braz, que não atuou na última partida por conta de dores na panturrilha direita, voltam a ficar disponíveis para o técnico Fernando Diniz.

CONFIRA OS RELACIONADOS DO FLUMINENSE: