Cano, do Fluminense, projeta duelo contra o América-MG 'com gol e ganhando'

Rio - Em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, Fluminense e América-MG se enfrentam, neste sábado (19), em um duelo entre duas equipes com objetivos completamente opostos no campeonato. Enquanto o Tricolor é o atual 7º colocado e projeta terminar a rodada entre os líderes, a equipe mineira é lanterna e pretende somar pontos para tentar escapar do fantasma do rebaixamento.

O argentino Germán Cano projetou um início de segundo turno com vitória e gol, além de ter destacado a preparação da equipe que visa a manutenção na parte de cima da tabela.



"Espero que o segundo turno comece desse mesmo jeito, com gol e ganhando. A gente se preparou muito bem para essa semana, para fazer nosso melhor jogo dentro de campo e conseguir a vitória que a gente precisa para continuar na parte de cima da tabela", disse o artilheiro.

Com mais de 34 mil ingressos vendidos para o jogo deste sábado, o atacante destacou a importância do apoio da torcida no Maracanã.

"Sabemos que nossa torcida é fundamental para esse jogo, para fazermos nosso melhor jogo e conseguirmos uma vitória para ela", completou.