Nino, do Fluminense, ganha nova chance na Seleção após decepção

Convocado por Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru, Nino espera que desta vez possa vivenciar a experiência de defender a seleção brasileira. O zagueiro do Fluminense ganhou a disputa com Adryelson, do Botafogo, e tenta apagar a decepção da primeira convocação.

Chamado pelo interino Ramon Menezes para os amistosos contra Senegal e Guiné, em junho, Nino se machucou dias antes de se apresentar à seleção brasileira. Ao sofrer uma lesão na coxa direita no empate em 2 a 2 entre Goiás e Fluminense, ele saiu de campo chorando.



Desconvocado, o zagueiro teve de adiar o sonho. Mas uma nova chance reapareceu agora com Fernando Diniz, seu comandante no Tricolor. Mas antes de se apresentar, Nino, de 26 anos, terá cinco jogos para disputar, com a expectativa de que, desta vez, não tenha problema físico em algum deles.



A seleção brasileira enfrentará a Bolívia em 8 de setembro, no Mangueirão, no Pará, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o confronto com o Peru, em Lima, será quatro dias depois.