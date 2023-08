Marcelo sente desconforto muscular e preocupa o Fluminense

Rio - Apesar da vitória por 3 a 1 de virada sobre o América-MG , neste sábado (19), no Maracanã, o Fluminense ganhou motivos para se preocupar com o lateral-esquerdo Marcelo, que deixou o gramado aos 11 minutos do primeiro tempo alegando desconforto na coxa esquerda e precisou ser substituído por Diogo Barbosa.

Marcelo já era dúvida para o duelo de quinta-feira (24) com o Olimpia devido à uma suspensão de três jogos da Conmebol pela expulsão na partida contra o Argentinos Juniors. Três dias antes, na segunda, ele terá a oportunidade de se livrar do gancho em uma sessão com a entidade, que aceitou ouvir o jogador sobre sua entrada em Luciano Sánchez, que acabo tendo uma luxação no joelho e ficará afastado por um ano.

O grande reforço do Fluminense para 2022 já havia desfalcado a equipe de Fernando Diniz pouco tempo após sua chegada devido à um problema na panturrilha. Ele será avaliado pelo departamento médico nos próximos dias.