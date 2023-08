Fernando Diniz comemora virada do Fluminense e exalta John Kennedy: 'Muito merecimento'

Rio - O Fluminense não abaixou a guarda mesmo após sair atrás do marcador e virou para cima do América-MG, vencendo no Maracanã pelo placar de 3 a 1 . Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz elogiou a atuação da equipe para buscar o resultado e exaltou o jovem atacante John Kennedy, que marcou o gol de empate na reação tricolor.

"Infelizmente, a gente tomou gol num lance casual, mas a gente não deu contra-ataques como aquele. Mas eles souberam aproveitar. Mas a gente não se desesperou em nenhum minuto. Conseguimos fazer três gols e poderíamos ter feito mais", disse Diniz.

O caminho ficou menos complicado aos 12 minutos, quando Keno cruzou na cabeça de John Kennedy, que se antecipou à marcação e desviou de cabeça para o gol. O técnico do Fluminense valorizou o trabalho diário do jogador, de apenas 21 anos, e disse que, aos poucos, ele vai conquistando seu espaço no elenco.

"O John está num período de crescimento constante e ele está ganhando o espaço dele. É isso que eu tenho para dizer, está todo mundo contente com o John. Muito merecimento, está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou esse ano. Está começando a colher o trabalho que ele fez desde o início da temporada", destacou.

Após uma primeira etapa abaixo do esperado, Diniz promoveu algumas alterações, como as de Kennedy no lugar de Lima e Martinelli na vaga de Felipe Melo. O comandante do Flu foi simples e bem claro, indicando que tinha a intenção de chegar ao gol.

"A escolha pelo Martinelli foi para ser mais profundo, ter mais gente no ataque, cuidar da bola aérea deles e não ficar tão desprotegido. Conseguimos ter um poder ofensivo maior e, ao mesmo tempo, não ficar com o sistema defensivo enfraquecido. A minha maior preocupação contra o América-MG foi o contra-ataque e bola aérea"."

Com o resultado, o Tricolor foi aos 34 pontos na tabela de classificação do Brasileiro. A equipe agora vira a chave de olho no Olimpia, na quinta-feira (24), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.