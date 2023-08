Casa cheia! Partida de volta entre Olimpia e Fluminense só tem mais um setor à venda

Assunção (PAR) - Adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores, o Olimpia divulgou que só resta mais um setor com ingressos à venda para a partida de volta entre as equipes, que será disputada no dia 31 (quinta-feira), às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A casa da equipe tricampeã da competição tem capacidade para 42.354 torcedores. Na fase anterior, quando tirou o Flamengo da Libertadores, todos os bilhetes para o jogo de volta foram comercializados de maneira antecipada.

Na última vez em que foi ao Defensores del Chaco, o Fluminense foi eliminado pelo Olimpia na segunda fase preliminar, antes da formação dos grupos da Libertadores. A derrota por 2 a 1 levou o confronto para os pênaltis, e os paraguaios avançaram.

O jogo de ida entre as equipes será disputado nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e toda a carga de ingressos foi vendida antecipadamente.