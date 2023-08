Arias e John Kennedy se descolam de Nino, e dividem vice-artilharia do Fluminense na temporada

Rio - Autores de dois dos três gols da vitória do Fluminense sobre o América-MG por 3 a 1, John Kennedy e Jhon Arias são os vice-artilheiros do clube carioca na temporada. Com seis gols, os dois se descolaram de Nino, e vem mostrando um grande poder de decisão nas últimas partidas.

Cria de Xerém, Kennedy vem pedindo passagem para conquistar a posição de titular. Nos últimos três jogos que entrou em campo, o atacante, de 21 anos, marcou em todos. Além do Coelho, o atacante balançou as redes contra Palmeiras e Argentinos Juniors. Todas no Maracanã.

Já Jhon Arias, que viveu um período de seca na temporada, voltou a marcar contra o Palmeiras, e dois jogos depois, repetiu a dose contra o clube mineiro. O colombiano, além de vice-artilheiro, é o principal garçom do Fluminense com 13 assistências em 2023.